Heeft de uitspraak in de Iraanse terreurzaak gevolgen voor de ter dood veroordeelde VUB gastdocent Djalali?

Voor minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zijn die twee zaken niet gelinkt aan elkaar. "Justitie moet haar uitspraak doen en die is niet gekoppeld aan het lot van de professor. We zijn heel duidelijk over zijn lot: we veroordelen de doodstraf met klem. De Belgische regering heeft al verschillende keren opgeroepen dat de doodstraf niet mag worden uitgevoerd." Hij benadrukt ook dat een ruil niet mogelijk is: "Dat kan wettelijk niet, dus het is vandaag niet aan de orde."