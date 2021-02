ZUUR bier steekt cafés in Brussel een hart onder de riem: "Het water staat ons aan de lippen"

"Voorlopig zijn we gered en kunnen we verder", zegt Peeters. "Toch zou ik liever niet op deze manier aan mijn inkomsten moeten geraken." Ze beseft dat ze geen andere keuze heeft. "Ik heb 10 jaar een café gehad op het Vossenplein en zit ondertussen 20 jaar hier. In mei wilden we dat vieren, maar dat was helaas niet mogelijk."

"Mijn zaak sluiten is zeker geen optie. Ik zou niet weten wat ik anders kan doen. Het was ofwel dit, ofwel geld lenen bij de bank of vrienden, maar dat zou ik heel deprimerend vinden om te doen." Toch blijft ze hoopvol: "Ik heb veel zin om opnieuw te beginnen werken, want het café is echt wel nodig. En dat is hoopgevend."