Huis beschoten in Waterschei in Genk: "Nog nooit meegemaakt in deze straat"

Rond half 12 werd de buurt in Genk opgeschrikt door luide knallen. "Die waren zo hard. Ik voelde me niet op mijn gemak", zegt een vrouw. "Mijn kinderen zeggen altijd dat ik de deur niet mag opendoen en ik luister naar hen. Je hoort zoveel deugenieterij, dat is jammer. Vroeger was de cité heel anders en waren de mensen in groep bij elkaar. Maar nu is het ieder voor zich. De sfeer is hier echt veranderd."