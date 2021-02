Iraanse topspion en Belgisch-Iraans koppel krijgen tot 20 jaar cel voor verijdelde aanslag in Parijs

Ook in Frankrijk wordt een arrestatie verricht. De Belg A.M. was aanwezig ín de zaal in Villepinte. Hij deed zich voor als aanhanger van de Iraanse oppositie, maar "gedroeg zich vreemd". In zijn telefoon staat maar één nummer, dat van "Daniël". Volgens de speurders is A.M. een back-up-spion in de zaal.