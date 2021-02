Gaten in raam Zurenborgwijk in Antwerpen blijken geen kogelgaten: "Vermoedelijk gaat het om een loodjesgeweer"

Een bewoonster van een woning in de Velodroomstraat in Antwerpen alarmeerde gisteren de politie toen ze een aantal gaten in haar vensterraam ontdekte. Ze dacht dat het om kogelgaten ging. De vrouw zei ook dat ze een knal had gehoord. De politie ging ter plaatse en heeft intussen laten weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er kogels zijn afgeschoten. Vermoedelijk zijn de gaten gemaakt door een loodjesgeweer.