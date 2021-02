Patrick Riguelle over de dood van vriend Kris De Bruyne: "Hij was de held met wie ik 20 jaar later zelf ging spelen" 

Of Kris De Bruyne iets had met de zee? De zee komt in meer dan één liedje voor, maar je moet niet verwachten dat het album "Westende Songs", dat in 2005 werd gemaakt, veel te maken had met dat plaatsje aan de kust. Patrick Riguelle: "Kris schreef op verplaatsing. Dan werd hij met rust gelaten. Hij is in die tijd naar Westende getrokken om te schrijven." Het was een album dat geproducet werd door Jean-Marie Aerts, die in Zeebrugge is opgegroeid. Patrick Riguelle was één van de achtergrondstemmen. Ongetwijfeld zal Kris De Bruyne ook de lapsteel van Riguelle een grote troef voor zijn album hebben gevonden. Een snaarinstrument waarmee je glijdende tonen kan maken en dat je op je schoot moet leggen. Riguelle is een van de allerbeste spelers van het land.

Riguelle zelf is een kind van de zee. Hij werd geboren in Ukkel, maar groeide op in Blankenberge. Midden de jaren '70 zag en hoorde hij daar Kris De Bruyne. Riguelle was toen 13 of 14. De Bruyne zong zijn eerste woorden en Riguelle werd ter plaatse fan.