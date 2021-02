Laboratoria klagen over tekort aan materiaal: "Alle pipetten gaan naar de coronatesten"

"In onze laboratoria onderzoeken wij veel ziekteverwekkers en stellen diagnoses. Daarvoor gebruiken we hetzelfde laboratorisch materiaal dat nu massaal ingezet wordt bij covidtesten. Daardoor zijn er tekorten", zegt parasitoloog Jan Van Den Abbeele van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in "Start Je Dag". "Denk daarbij aan kleine pipetten, tubes en ook handschoenen. Het basismateriaal is stilaan niet meer in voorraad. We wedden op verschillende paarden en schrijven dagelijks fabrikanten aan, maar het is een wereldwijd probleem."