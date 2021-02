Lanaken wil statiegeld invoeren om zwerfvuil te bestrijden: "Hallucinant hoeveel plastic op oevers van de Maas ligt"

In Lanaken vragen ze zich af waarom er in ons land geen statiegeld komt op blikjes en kleine plastic flesjes. In Nederland is dat binnenkort wel het geval. Op die manier zou er iets gedaan kunnen worden aan het vuil dat rondzwerft in de gemeente. "We willen daar echt op inzetten, want we worden geconfronteerd met gigantische hoeveelheden zwerfvuil", zegt schepen Christel Gorissen (Groen).