Leuvense fotografe zoekt coronakapsels met uitgroei

Terwijl de meeste mensen niet kunnen wachten om hun kapsel onder handen te laten nemen, wil Marilyn De Smet uit Leuven ze nét fotograferen. Daar heeft ze een goeie reden voor, ze vindt een uitgroei van haarverf net mooi. "Vorige week zag ik een vrouw over straat lopen die heel modieus gekleed was, en echt straalde. Maar het was vooral mooi om te zien, omdat ze een hele grote, grijze uitgroei had. Dat vond ik echt prachtig. Je ziet dat al heel de coronaperiode en dat is uniek. Want dat gaat nooit meer terugkomen."