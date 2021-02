Liveblog: Opnieuw minder ziekenhuisopnames en overlijdens, besmettingen nemen nog toe

In de Verenigde Staten is het aantal overlijdens als gevolg van COVID-19 gestegen tot boven de 450.000. Volgens de Amerikaanse Johns Hopkins University zijn in de VS nu 450.681 mensen overleden na een coronabesmetting.

De VS is wereldwijd het meest getroffen land, zowel in het aantal overlijdens als in het aantal besmettingen. Sinds begin dit jaar alleen al zijn 100.000 sterfgevallen geregistreerd. Het totale aantal bevestigde besmettingen ligt nu boven de 26,5 miljoen. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen per dag is wel iets gedaald, maar bedraagt nog altijd meer dan 140.000.



De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft van de strijd tegen het coronavirus zijn eerste en belangrijkste actiepunt gemaakt, met onder meer de uitrol van een uitgebreide vaccinatiestrategie. De Biden-administratie heeft er wel al voor gewaarschuwd dat het dodental tot boven 600.000 zou kunnen oplopen voor het virus onder controle is.

Ondertussen kregen al 27 miljoen Amerikanen de eerste dosis van een coronavaccin toegediend en 6,5 miljoen mensen twee doses.