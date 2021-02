Ook mediclowns werken online: "Nu nog belangrijker dan anders, zieke kinderen door corona in isolement"

Waar mediclowns normaal van ziekenhuis tot ziekenhuis en van huis tot huis gaan om zieke kinderen te verblijden, blijven de clowns nu 'in hun kot' om kinderen op te beuren. "Het was heel snel duidelijk dat naar de kinderen toegaan geen optie meer was", vertelt Lothar Grob, alias clown Spik, in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "We komen op zoveel plaatsen, we zouden superverspreiders zijn geweest."

Grob is al jaren actief als clown in de ziekenhuizen van Tienen, Diest en Aarschot. "Samen met de andere mediclowns hebben we al snel beslist dat we online onze werking zouden verder zetten. Door de coronacrisis zijn mediclowns nog belangrijker geworden. Langdurig zieke kinderen die niet in een ziekenhuis verblijven maar thuis, zitten door corona in isolement. Zij zien buiten hun ouders en eventuele broers of zussen niemand meer. Zelfs hun oma en opa mogen niet meer langskomen. Kinderen in een ziekenhuis daarentegen zien daar nog andere kinderen."