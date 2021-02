ModeMuseum Antwerpen steekt nutskasten van Nationalestraat in kleurrijk nieuw jasje

Wie in de Nationalestraat in Antwerpen wandelt, waant zich tegenwoordig ook een beetje in het ModeMuseum MoMu. In samenwerking met het stadsbestuur heeft MoMu zo'n 16 grijze nutskasten voor elektriciteit en gas in een nieuw jasje gestoken met beelden uit hun nieuwe collectie. Zo hangen er silhouetten van stukken van bekende modeontwerpers zoals Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester en Dries Van Noten aan de kasten. "Zo krijgen modefans alvast een voorproefje voor wanneer het museum opnieuw de deuren opent in september," zegt David Flamée van het MoMu.