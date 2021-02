"Genoeg gejammer, laat ons iets doen": nieuwe Fintroprijzen om beginnend cultuurtalent meer dan ooit hoop te geven

Door corona ligt een groot deel van het culturele leven al lange tijd stil. Voor beginnende kunstenaars of artiesten die hun eerste tentoonstelling, choreografie of boekvoorstelling zien uitgesteld of geannuleerd worden, is dat extra pijnlijk.

De Fintroprijzen Supporting Young Artists moeten jong talent vooral hoop en positieve energie geven, legt Coppers uit. Ze zullen in oktober uitgereikt worden in drie categorieën: Literatuur, Beeldende kunsten/Fotografie en Film/Dans/Theater. "Het is belangrijk dat niet alleen de overheid maar ook particuliere initiatieven de kunstwereld ondersteunen", vindt Coppers.



Hij werkte de afgelopen maanden aan de organisatie en het samenstellen van de verschillende jury’s en ambassadeurs. Enkele ronkende namen waren meteen bereid samen te werken. Onder anderen choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui, beeldend kunstenaars Hans Op de Beeck en Koen Vanmechelen, schrijver Jeroen Olyslaegers, regisseurs Jean-Pierre en Luc Dardenne, en actrice en theatermaakster Sachli Gholamalizad zullen het initiatief de nodige weerklank geven.