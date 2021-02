Nog nooit zo weinig mensen met griep door coronamaatregelen, ook amper kinderen met RSV-virus in het ziekenhuis

Elk jaar worden gemiddeld zo'n half miljoen mensen getroffen door het griepvirus, met een piek rond deze tijd van het jaar. Maar deze winter zijn er amper gevallen, zegt epidemioloog Nathalie Bossuyt van Sciensano.

"Sinds oktober zijn er amper 14 positieve grieptesten gedetecteerd in onze peillaboratoria. Andere jaren zouden we nu ongeveer 1.500 positieve stalen zien per week. Dus dit is absoluut ongezien en hebben we nog nooit meegemaakt. Het is trouwens niet alleen enkel zo in ons land, maar in heel Europa en zelfs in alle landen ter wereld waar griep voorkomt."