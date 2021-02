Oegandese LRA-commandant schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden

Ongwen werd op 14-jarige leeftijd zelf ontvoerd door het LRA van oprichter Joseph Kony en gerekruteerd als kindsoldaat. Hij werd gedwongen om als kind te strijden tegen het leger van Oeganda maar wist op te klimmen binnen de rebellenbeweging. Uiteindelijk werd hij de rechterhand van Kony. Het is de eerste keer dat een voormalig kindsoldaat zich voor het Strafhof moest komen verantwoorden.

Het was ook voor het eerst dat het Internationaal Strafhof een uitspraak deed in een zaak rond het LRA. Joseph Kony, de oprichter en nummer 1 van het LRA, is nog altijd voortvluchtig.

In 2003 heeft de Oegandese president Yoweri Museveni de zaak aangekaart bij het ICC in Den Haag. Een jaar later kwam er een arrestatiebevel tegen vijf leiders van het LRA, slechts twee Ongwen en Kony bleken nog in leven te zijn. Ogwen zit sinds 2015 in een Nederlandse gevangenis.