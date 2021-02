Opnieuw geen Vis- en folkloredagen in Mariekerke: "Onzekerheid is te groot"

De Vis- en folkloredagen vinden pas plaats eind juni. Toch wil de organisatie niet te lang wachten met de bekendmaking van de afgelasting. "We moeten die beslissing nu al nemen," zegt Stroobants. "Als we die sponsoring niet kunnen binnenhalen, dan kunnen we er zelfs niet aan denken om de feesten nog te organiseren. Tegen begin april moeten we alles al bestellen en zonder onze sponsors is dat niet mogelijk."