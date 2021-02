Kan je straks weer naar de kapper? En gaan vakantieparken open? Overlegcomité buigt zich vandaag over coronaregels

Als kappers inderdaad weer aan de slag mogen, dan zal dat wel onder strenge voorwaarden zijn. Strengere voorwaarden dan diegene die van kracht waren na de eerste sluiting. Zo is er sprake van dat klanten altijd een afspraak zullen moeten maken, er mag maar 1 klant per 10 vierkante meter binnen, tussen klanten moet de zaak ontsmet worden, wachtende klanten zullen buiten moeten staan en de kapsalons zullen voldoende verlucht moeten worden. En uiteraard moeten er mondmaskers gedragen worden, de kappers zelf mogelijk FFP2-maskers.

Er is ook nog discussie of ook alle andere niet-medische contactberoepen weer klanten mogen ontvangen, zoals schoonheidsspecialisten, masseurs of tatoeëerders bijvoorbeeld. Premier De Croo liet gisteren in de Kamer uitschijnen dat mogelijk maar een deel van de contactberoepen weer zou mogen opstarten. Als alleen de kapperszaken mogen openen, zullen die andere contactberoepen ongetwijfeld teleurgesteld zijn. De vraag is ook of zo'n beslissing dan niet aangevochten zal worden, wegens een schending van het gelijkheidsbeginsel.