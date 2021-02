Coronacrisis eist tol in Gentse Overpoort: 2 op de 3 cafés hebben financiële problemen, 3 op de 7 uitbaters zitten in de put

Alle 35 horeca-uitbaters in de straat werden ondervraagd. "15 van hen voelen zich slecht tot heel slecht”, aldus Tim Joiris. “Met hun financiële situatie is het nog slechter gesteld: 65,7 procent zit in slechte papieren, bij 8,6 procent is de situatie zelfs precair. En 17 procent geeft aan dat de huidige situatie echt niet langer dan een maand meer mag duren, anders overleven ze niet.” Iets meer dan de helft van de horeca-uitbaters, 57 procent, geeft aan dat ze de situatie nog een half jaar kunnen volhouden. De andere helft kan een nog langere sluiting bolwerken. De terrassen bleken alvast een schot in de roos. Uit de enquête blijkt dat 68 procent van de horeca-uitbaters graag de terrassen permanent wil behouden.