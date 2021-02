Vaccinatie in Palestijnse gebieden is -mondjesmaat- begonnen

In de Palestijnse gebieden is deze week, mondjesmaat, de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus gestart. Vandaag arriveren 10.000 dosissen van het Russische Spoetnik V-vaccin, nadat Israël eerder deze week 2.000 vaccins had geleverd. De Palestijnse vaccinatiecampagne staat in schril contrast met die van Israël, waar al meer dan een derde van de bevolking een prik kreeg.