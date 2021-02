Politie ontdekt verstekeling onder rijdende vrachtwagen op E313

De vrachtwagen die vuur had gevat was geladen met kleding voor ziekenhuizen. De cabine en een deel van de laadruimte brandden uit. De bestuurder ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Door het hele gebeuren was er veel verkeershinder in beide richtingen op de E313, want er ontstond ook een kijkfile.