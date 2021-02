Protest tegen staatsgreep in Myanmar breidt uit, Facebook geblokkeerd

De militaire machthebbers reageren op het protest door de sociale media aan banden te leggen. Zo is de toegang tot Facebook sinds vanochtend geblokkeerd. De app is bijzonder populair in Myanmar en wordt door aanhangers van de democratische partij van Aung San Suu Kyi gebruikt om zich te informeren en de organiseren.

Het laatste teken van leven gaf Suu Kyi trouwens in een post op Facebook, waarin ze de bevolking opriep om zich te verzetten tegen een mogelijke militaire staatsgreep. Waar de democratisch verkozen leider zich momenteel bevindt is niet bekend. Het Verenigd Koninkrijk is het laatste land in de rij dat haar vrijlating eist.