Ratten sterven gruwelijke dood in Vilvoorde: "Vastgelijmd teruggevonden aan platen"

VETAS is een vzw die dode en levende dieren ophaalt. Maar wat ze deze week aantroffen in de W. Elsschotstraat in Vilvoorde, tart alle verbeelding. Erwin Thielemans van VETAS. "We hadden melding gekregen om dode dieren weg te halen. Maar toen we daar aankwamen zagen we twee platen. De chauffeur probeerde de dieren er af te krijgen maar dat lukte niet. Blijkbaar was er lijm aangebracht op de platen, liepen de beestjes daarover en raakten ze vastgelijmd."

Hoe gruwelijk de ontdekking ook is, het is niet de eerste keer dat de dierenambulance dit meemaakt. "In het verleden hebben we al een kat moeten ophalen, die op zo'n plaat was gesukkeld. Die kat leefde nog, maar dat was nog een stuk afschuwelijker dan dit omdat ze met plank naar de dierenarts is gebracht. Die heeft het dier moeten verdoven, want ze was in alle staten. De arts heeft haar met een scalpel chirurgisch moeten verwijderen van die plaat, met alle gevolgen van dien. De kat heeft weken moeten revalideren, kon al die tijd niet stappen omdat de kussentjes van haar poten zo fel beschadigd waren. Zo'n plaat kan dus enorme gevolgen hebben als er andere dieren op terecht komen."