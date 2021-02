"Getalenteerde zanger die altijd raakte", "eigenzinnig man", "grote klasse": collega's na overlijden Kris De Bruyne

Gek genoeg is het nummer een afscheidslied geworden. "We wisten dat Kris niet meer zo gezond was, dus het toeval is wel héél groot." Volgens Walschaerts delen Kommil Foo en De Bruyne hetzelfde verleden. "Hij wist ons altijd te raken, ondanks zijn rebelse kant had hij tegelijk iets heel kwetsbaars als hij zong of liedjes maakte. Hij kon een rumoerig café of een zaal muisstil krijgen met zijn gitaar en zijn stem. Grote klasse, we hebben er veel uit geleerd. Van dezelfde klasse als Raymond van het Groenewoud, die een pak bekender is, al is De Bruyne ook een grote meneer."