Republikeinen zitten in hun maag met nieuwkomer en "kankergezwel" Marjorie Taylor Greene 

In de VS is er beroering over een pas verkozen Republikeins parlementslid, Marjorie Taylor Greene. Greene is een aanhanger van samenzweringstheorieën. Ze beweerde ooit dat bosbranden door joodse bankiers werden aangestoken vanuit de ruimte, en dat schietpartijen op scholen opgezet spel zijn. Dat uitgerekend zij nu een zitje krijgt in de commissie Onderwijs willen de Democraten uit alle macht beletten. Zij hebben een stemming gevraagd waarin ook de Republikeinen zich openlijk moeten uitspreken.