Deel van studenten die bij zaak-Reuzegom waren betrokken, is voorgoed van KU Leuven gebannen

Ingenieursstudent Sanda Dia overleed in december 2018 tijdens een doop van studentenclub Reuzegom in Vorselaar. De KU Leuven voerde in 2019 al een tuchtrechtelijk onderzoek. De betrokken studenten kregen toen "op basis van de toen beschikbare informatie" een maatschappelijke taakstraf en moesten een paper schrijven. Vanuit verschillende hoeken kwam er toen kritiek omdat die tuchtmaatregelen te licht zouden zijn.

De KU Leuven startte in september een nieuw tuchtonderzoek, nadat de universiteit zich belanghebbende partij had gesteld en inzage in het strafrechtelijk dossier had gevraagd en gekregen. "Het strafdossier bleek nieuwe elementen te bevatten waarover de universiteit eerder niet beschikte en die in strijd zijn met onze tuchtnorm", verklaart vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans.