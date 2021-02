Wegen en Verkeer graaft 300 meter lange tunnel voor nieuwe riolering in Grimbergen

Terwijl de tunnel wordt geboord, worden de dikke rioleringsbuizen tegelijkertijd door de tunnel geperst. Op die manier hoeft het wegdek niet te worden opgelegd voor de werken. "Deze techniek wordt niet zo vaak toegepast, maar nu is dat nodig omdat we op acht meter diepte werken", vertelt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "De ondergrond leent zich er ook niet toe om een sleuf te graven zoals we dat normaal gezien doen."

Het wegdek van de Wolvertemsesteenweg werd de afgelopen jaren verschillende keren opengebroken voor wegenwerken, maar dat moet dit keer dus niet gebeuren. De steenweg is weliswaar al sinds oktober vorig jaar dicht voor autoverkeer om de riolering te vernieuwen en een bufferbekken te plaatsen. Dat brengt de nodige omleidingen met zich mee, tot grote ergernis van omwonenden en de vele handelaars in de straat. "We werken met heel wat mensen tegelijk om alles zo snel mogelijk te doen. Tot ergens in het najaar werken we verder aan deze riolering. Nadien zal het wegdek heraangelegd worden. Zo komen er ondermeer nieuwe fietspaden op de Wolvertemsesteenweg", aldus nog De Coster.