Russische gevangenissen hebben geen plaats voor meer dan 10.000 gearresteerde Navalny-aanhangers

"Het is al veertig uur geleden dat we zijn opgepakt en we ondergaan nog altijd deze folterpraktijken," zegt Stanislav Korenjoegin in een videoboodschap vanuit een politiebusje. "De voorbije 9 uur spendeerden we in dit busje en werden mensen gedwongen om te staan. We kunnen niet bewegen. We hebben geen water. We kunnen niet naar het toilet gaan."

De noodkreet dateert al van twee dagen geleden. Korenjoegin werd opgepakt tijdens de demonstraties afgelopen weekend, nog voor de effectieve veroordeling van Navalny. Toen al waren er problemen om een plaats te vinden voor de opgepakte betogers.