Schouwen van elektriciteitscentrale in Langerlo (Genk) worden opgeblazen na de coronacrisis

In april 2017 ging de elektriciteitscentrale van Langerlo failliet en stopte de stroomproductie. De plannen om in de plaats twee gasturbines te bouwen op het terrein gingen niet door. De afbraak van de elektriciteitscentrale is enkele keren uitgesteld, maar in maart vorig jaar dan toch gestart. Het was de bedoeling om het terrein tegen juni 2022 leeg te hebben, maar de werken vorderen erg vlot zodat de sloop waarschijnlijk al vroeger klaar zal zijn.