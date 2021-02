Erosieplan moet modderstromen en wateroverlast in Sint-Lievens-Houtem voorkomen: “Poelen graven om water op te vangen”

“We hebben het erosieplan opgemaakt samen met een deskundige aan de hand van luchtfoto’s en een verslag van een grote overstroming enkele jaren geleden”, gaat De Knyf verder. Drie jaar geleden kreeg het centrum na hevige regenval nog te maken met een heuse modderstroom. “We hebben samen onderzocht hoe het water naar het centrum loopt en hoe we dat kunnen opvangen en afleiden naar verschillende beken. Uiteindelijk zijn we tot een plan gekomen dat een combinatie is van verschillende ingrepen waardoor het centrum in de toekomst niet meer overspoeld kan worden.”