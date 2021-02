Sluiting loketten in 44 stations: vraag minister om beslissing te herbekijken is "vertrouwensbreuk" voor NMBS-topvrouw

In een brief wijst Dutordoir erop dat die plannen uitgebreid zijn besproken met de minister. Het persbericht dat de NMBS over de beslissing uitstuurde, is volgens haar ook goedgekeurd door het kabinet van de minister.

In haar brief heeft ze het over "een publieke terugfluiting" die "bij mij een zware vertrouwensbreuk heeft teweeggebracht". "Na een moeizame conversatie zijn u en mezelf het eens geraakt over een expliciet akkoord van de NMBS over een aantal bijkomende flankerende maatregelen", schrijft Dutordoir. "Het gaat hier over een beslising waarover goed is nagedacht in het kader van goed bestuur."

De raad van bestuur buigt zich volgende week over de kwestie.