SP.A-voorzitter Rousseau: "Misschien moet Bouchez zich de vraag stellen of hij nog in de regering wil zitten"

"We wisten op voorhand dat we veel miserie mee gingen hebben met Bouchez. Dat is hoe hij is", zegt Rousseau. "Ik wil daar niet te veel uitspraken over doen, maar ik vind het wel merkwaardig dat voor zo een jonge gast hij op zo een ouderwetse manier aan politiek doet. Kappen op de eigen regeringspartners, kappen op de virologen, kappen op iedereen."