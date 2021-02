Studentenfest is een online-initiatief dat studenten verstrooiing wil bieden na de examenperiode. Nu het organiseren van fuiven niet kan, kunnen de studenten online genieten van verschillende dj-sets. Het streamingevent is opgenomen in de Plantentuin in Meise. Aan Studentenfest is ook een kennismakingsplatform verbonden, zodat studenten online kennis kunnen maken met elkaar.