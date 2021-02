Suske en Wiske veroveren Train World met nieuw album

De Fluitende Olifant, zo heet het nieuwste album van Suske en Wiske. De twee stripfiguren nemen de teletijdmachine naar 1835, toen de eerste trein uitreed in ons land. En waar kunnen ze dat nieuwe album beter promoten dan in Train World? In het treinmuseum kan je niet alleen het album ontdekken maar ook originele tekeningen, schetsen en aandenkens van hoe het nieuwste stripalbum tot stand is gekomen. Maar ook eerdere treinavonturen want dat zijn er intussen al wat, vertelt Bert Van Roy van Standaard Uitgeverij: "We zijn ook in het verleden gedoken van Suske en Wiske om te kijken welke treinavonturen ze nog beleefd hebben. Zo tonen we bijvoorbeeld acht originele platen van de strip De Gouden Locomotief, daar zijn we heel trots op."