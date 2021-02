Studenten in Turkije zijn boos na benoeming van rector door president Erdogan: "Het gaat om ons stemrecht"

Op 1 januari heeft de Turkse president Erdogan Melih Bulu benoemd als nieuwe rector van de Bogazici Universiteit in Istanbul. Bulu is een bekende van de president en was actief in Erdogans conservatieve AKP-partij. Maar de benoeming is tegen de zin van de studenten en professoren van de Bogazici Universiteit.



"Duizenden studenten doen mee aan de protesten. Ze verzetten zich tegen de politieke inmenging, maar ook tegen het politiegeweld", zegt Göksu Biter aan VRT NWS. Ze is een lid van de socialistische studentenvereniging. De studenten eisen een rector die ze zelf hebben gekozen, niet een die werd toegewezen: "Het gaat om ons stemrecht als studenten en de vrijheid in het land. De Turkse staat benoemt zelfs vertrouwelingen in het lokaal bestuur", voegt de studente toe.

