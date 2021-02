Zeldzame rode ibis gespot in Merelbeke: "Die vogel leeft normaal alleen in Zuid-Amerika"

Guy De Meulemeester wandelt iedere dag in het Liedemeerspark naast het VOC (Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren). Hij richtte het vogelopcentrum zelf op en zijn zoon Nick heeft de leiding ervan ondertussen op zich genomen. Tijdens zijn wandelingen neemt hij foto’s van de vogels die er vertoeven. Maar onlangs bleek er een zeldzaam exemplaar te spotten: “Ik had al van verschillende mensen gehoord dat ze de rode ibis gespot hadden in de Scheldevallei in Bottelare en Lemberge”, vertelt hij. Met het mooie weer ging hij op zoek: "Ik heb gelukkig niet lang moeten zoeken in het Liedemeerspark, want met zijn rode kleur valt hij natuurlijk goed op.”