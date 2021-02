Vaccinatiecentrum in Geraardsbergen is klaar: “Wie gevaccineerd is, kan foto maken aan selfiemuur”

“We hebben gekozen voor een open structuur omdat we een open gevoel willen creëren”, legt Dany Dewitte, coördinator van de eerstelijnszone uit. “Als mensen binnenkomen willen we zicht hebben op de verschillende lijnen zodat we snel kunnen ingrijpen als we ergens met een opstopping zitten. Bovendien kosten zulke paletten ook niet veel geld, en kunnen ze makkelijk hergebruikt worden. Het is ook een flexibele manier om de ruimte her in te richten als dat nodig is.”