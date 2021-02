Viroloog Steven Van Gucht reageert fel op kritiek: "Dezelfde nonsens als in augustus en september"

In een interview met “Terzake” herhaalde Rentier die kritiek, zij het iets gematigder. “Het lijkt alsof we vandaag op intuïtie werken. De intuïtie dat het bij de kappers, in de restaurants en de theaters gevaarlijk is. Maar daar hebben we geen objectief bewijs voor. In andere landen hebben ze dat wel.”

Rentier waarschuwt dat België in “gigantische problemen” zal komen als we de teugels niet een beetje lossen, terwijl dat volgens Rentier heus wel kan, als het heel rustig en gecontroleerd gebeurt.

Volgens Rentier zijn de Vlaamse virologen veel radicaler dan de Waalse. “Als je naar hen luistert is het altijd rampspoed, heel verontrustend en beangstigend. Hij denkt dat er een andere manier is om om te gaan met het virus dan de huidige: leven met het virus. “Het is als leven met een krokodil. Iedereen weet dat het moeilijk is”, maar “we hebben altijd met virussen geleefd”, besluit hij zijn betoog.