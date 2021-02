Na het hoongelach over Spoetnik V: vanwaar dat westerse wantrouwen tegenover wat uit Rusland komt?

Scepsis, ja, zelf hoongelach was er toen Rusland in augustus als eerste land een vaccin tegen het coronavirus had geregistreerd. Maar de kritiek is verstomd nu Spoetnik V voor meer dan 90 procent effectief blijkt te zijn. Vanwaar komt het bijna vanzelfsprekende wantrouwen waarmee in het westen naar Rusland wordt gekeken? Daarvoor moeten we -weinig verwonderlijk- terug naar de Koude Oorlog, duidt Tom Casier, professor aan de Brussels School of International Relations van University of Kent