20 vaten met chemisch afval gedumpt op fietssnelweg Zemst: "Hallucinant"

Maar liefst 20 blauwe vaten met chemisch afval werden gedumpt op de fietssnelweg van Eppegem, een deelgemeente van Zemst. Hoe ze daar zijn terecht gekomen, is nog niet geweten, vertelt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA): "We wachten op het onderzoeksteam en het parket om te zien wat de afkomst is van het afval en ook de aard. Maar de brandweer heeft wel al kunnen vaststellen dat er geen gevaar is voor de volsgezondheid. Gelukkig, want het is hallucinant dat iemand zomaar chemisch afval dumpt."

De vaten met chemisch afval zijn intussen afgedekt, in afwachting van de civiele bescherming die ze zal weghalen.