Verschillende straten in Opwijk overstroomd: "Waterpeilen staan overal erg hoog"

In buurgemeente Merchtem is de situatie minder erg. Burgemeester Maarten Mast (Lijst #1785): “In een aantal straten waren wel tussenkomsten nodig om afvoerputjes vrij te maken of waar het toch even nipt was. Maar het zijn vooal velden en wachtbekkens die onder water kwamen te staan. Her en der deelden we al zandzakjes uit en twee wachtploegen stonden vannacht paraat om in te grijpen.”

In Opwijk heeft de burgemeester lessen getrokken uit afgelopen nacht. Zij wil de kwetsbare plekken opnemen in een droogteplan waar momenteel aan gewerkt wordt.