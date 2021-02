Vlaams Parlementslid El Kaouakibi tekent derdenverzet aan tegen aanstelling bewindvoerder

De ondernemingsrechtbank had een bewindvoerder aangesteld, nadat een onafhankelijk bureau de vzw had doorgelicht op vraag van drie misnoegde bestuursleden van Let's Go Urban. Die audit blijkt overigens kritisch en roept een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van El Kaouakibi. Het is onduidelijk of er ook effectief sprake is van onwettelijkheden.