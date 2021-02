Vlaanderen investeert 50 miljoen euro in bescherming tegen overstromingen

De investeringen zijn niet alleen nodig om huizen te beschermen tegen te veel water. Wacht- en bufferbekkens kunnen ook helpen bij extreem droge periodes, die ook steeds vaker voorkomen. "We stellen vast dat op 85 procent van de oppervlakte in Vlaanderen het waterpeil eigenlijk te laag is" zegt de minister. "Dat wil zeggen dat we moeten gaan investeren in natte natuur, zodat - wanneer het hevig regent - water niet meteen in beken en rivieren of de riolering terecht komt, maar kan insijpelen in de grond. We moeten Vlaanderen ook voorbereiden op langere periodes van droogte door water op te vangen. Dat doen we met infrastructuurwerken zoals wachtbekkens, maar ook door het aanleggen van natte natuur", besluit Demir.