Vrachtwagen rijdt in gracht op E34: takelen moeizaam door zware lading

Het ongeval gebeurde donderdagochtend omstreeks 6 uur. Een vrachtwagen sukkelde in de gracht op de E34 in Zandhoven. Dat gebeurde in de richting van Turnhout, tussen Zoersel en Lille. Er raakte niemand gewond.

De vrachtwagen had een stroomgroep en een cementpomp aan boord. In de aanhangwagen zaten veel zakken cement. In totaal zou de vrachtwagen zo’n 35 ton wegen. Hierdoor is het geen gemakkelijke klus om hem te takelen. Tijdens de takelwerken, kan het verkeer wel blijven doorrijden. Enkel de pechstrook is afgesloten.

Een paar weken geleden gebeurde er op de E34 een gelijkaardig ongeval. Toen kwam er ook een vrachtwagen in de gracht terecht en dat ter hoogte van Malle. De lading paté die de vrachtwagen toen bij zich had, belandde in de berm en op de parallelbaan.