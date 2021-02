Vrijwilligers spelen rollenspel tijdens testdag vaccinatiecentrum Oostende: "We doen alsof, met alles erop en eraan"

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende en burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) van Middelkerke kwamen een kijkje nemen op de proefdag van het vaccinatiecentrum. “Vandaag is de grote test. Met deze dry-run doen wij alsof de vaccinatie van start gaat met alles erop en eraan: wachttijden, binnenkomen, doorlooptijden en een kwartier wachten na de vaccinatie. Daaruit kunnen we leren en bijsturen zodat het proces van de vaccinatie zo snel mogelijk verloopt. Zo willen we vermijden dat de lokale vertegenwoordigers, in dit geval Oostende en Middelkerke, verantwoordelijk zouden zijn voor vertragingen”, zegt Tommelein.