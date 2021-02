Waregem verbiedt vrachtwagens tijdens ochtendspits in de buurt van scholen

Met het nieuwe vrachtwagenverbod in de buurt van Waregemse schoolpoorten gaat de stad nog een stapje verder dan het reeds geldende "werfcharter". Dat charter had het al onmogelijk gemaakt voor vrachtwagens om tijdens de ochtendspits naar werven te rijden.

“Uit metingen is gebleken dat wij vooral in de ochtendspits nog altijd heel veel vrachtverkeer hebben. Dan gaat het niet alleen over dat werftransport, maar ook over vrachtwagens die meubelen of stookolie komen leveren’, legt Waregems schepen Philip Himpe (CD&V) uit.