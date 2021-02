Gondebeek in Melle dreigt buiten haar oevers te treden, brandweer schiet op tijd te hulp met pompen

In Oosterzele kwamen gisterennamiddag en in de vooravond enkele straten in de buurt van de Kwaadbeek, Molenbeek en de Geraardsbergsesteenweg blank te staan. Het water liep er net niet de huizen binnen, maar vloeide af richting Melle, waar het via de Gondebeek in de Schelde terechtkan.

In de loop van avond zwol de Gondebeek al snel aan. Op zich is dat geen probleem, omdat het pompgemaal op de Scheldedijk, tussen tegelbedrijf Leus en Melle College, het water kan verwerken en in de Schelde kan pompen. Alleen stond er op 23 uur hoogtij gepland, waardoor het pompgemaal mogelijk het water niet volledig in de Schelde zou krijgen en overstroming dreigde. En het wachtbekken in Moortsele, dat nochtans 160.000 kubieke meter stockage ruimte heeft, zat ook al overvol.

De brandweer kwam ter plaatste om het overtollige water mee in de Schelde te pompen. Met succes, want de Gondebeek trad niet buiten haar oevers. Ook in buurgemeente Wetteren moest de brandweer water pompen uit 3 huizen in de Spoorweglaan en er moesten zandzakjes geplaatst worden. De materiële schade bleef er beperkt.