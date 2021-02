Youssef Kobo wil vaccinatie laten verplichten: "We moeten stoppen met rekenen op gezond verstand"

Volgens Kobo is de overheid vooral te laat in gang geschoten. "Fake news over de coronavaccins circuleert nu al bijna een jaar op sociale media. Heel wat mensen lezen en delen die berichten nu al zo lang. Het is te laat om hen nog terug bij de feiten te krijgen. Ik gok dat nog maar één op de vijf non-believers overtuigd kan worden."

Daarom zullen campagnes volgens Kobo niet meer volstaat. "Ik weet dat het niet sympathiek is om te zeggen, maar ik denk dat we het vaccin gaan moeten verplichten. Het vrijblijvende, het rekenen op het gezond verstand: dat is passé. We moeten voor elkaars gezondheid zorgen, dus we moeten ons ook laten vaccineren."