Zwaar ongeval tussen twee vrachtwagens op E19 in Kontich zorgt voor kilometers file richting Antwerpen

Op de E19 raakten twee vrachtwagens betrokken bij een ernstige kop-staartaanrijding. Dat gebeurde in de staart van een file na een eerder ongeval in de Craeybeckxtunnel. De bestuurster van de aanrijdende vrachtwagen moest door de brandweer bevrijd worden uit het wrak. De vrouw verkeert niet in levensgevaar. Het ongeval zorgt voor veel verkeershinder.