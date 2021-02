Coronavaccin als je zwanger bent of toch niet? Experten steeds meer overtuigd: "Veiliger om je te laten vaccineren"

Maar gisteren klonk er een ietwat ander geluid bij vaccinoloog Pierre Van Damme. Op de vraag of jonge vrouwen die zwanger willen worden zich beter niet laten vaccineren, antwoordt Van Damme: "Toch wel, het kan". "De Hoge Gezondheidsraad heeft heel duidelijk gezegd dat er een aantal gegevens zijn en dat ze meer gegevens willen om het systematisch te doen. Maar als we te maken hebben met een zwangere die een risicopatiënt is of die in de gezondheidszorg werkt, gaan we haar gerust laten vaccineren. Dat is heel belangrijk."