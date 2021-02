85 procent van Denderleeuwenaars houdt zich aan quarantaineregels

Lokale besturen krijgen dagelijks informatie van de Vlaamse overheid over de inwoners die in tijdelijke quarantaine moeten, en ze controleren die dan ook zelf. Zo waren de gemeenschapswachten van Denderleeuw sinds 21 januari dagelijks op pad om aan te bellen bij inwoners die in quarantaine werden geplaatst. Het merendeel van de Denderleeuwenaars volgt de voorwaarden correct op, want van de 69 bezochte adressen waren er 59 thuis.